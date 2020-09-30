Первый киносериал о тайне Перевала Дятлова выйдет на ТНТ

Киносериал «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в главной роли выйдет этой осенью на ТНТ. Драматический триллер основан на реальных событиях и посвящен загадочной советской истории, волнующей весь мир — гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области в 1959 году.

В сериале две равноценные сюжетные линии: первая — о восхождении группы Дятлова, а вторая — расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в город Ивдель сразу после того, как на перевале были обнаружены первые тела. По ходу действия станет понятно, что с самого начала поход дятловцев сопровождался мистическими событиями.

«Тайна перевала Дятлова – это не только самая большая загадка СССР, но и международный медийный феномен, и в мире о ней осведомлены практически так же хорошо, как и в России», — поделился режиссер ленты Валерий Федорович.

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