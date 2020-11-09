Масштабное граффити появилось на Нижегородском здании

На здании в заречной части Нижнего Новгорода художник Антон Табатчиков создал масштабное граффити — изобразил несколько десятков роз. Работу над проектом художник начал в 2019 году, законченный стрит–арт находится на улице Советской, 18.

Ранее работник МЧС Илья Спиченков создал масштабный арт-объект на Окском съезде, граффити посвящено тяжелой работе экстренных служб.

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Фото: Евгений Деревянко.