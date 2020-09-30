Нижегородский пожарный посвятил граффити врачам

Работник МЧС Илья Спиченков создал масштабный арт-объект на Окском съезде, граффити посвящено тяжелой работе экстренных служб. На бетонной стене на ярко синем фоне изображен портрет врача в защитном костюме и маске, вокруг него летают голуби, как символы «мира и добра», работу дополнила надпись «Спасибо за ваш труд».

В 2019 году на Окском съезде появилось первое граффити из этой серии — изображение пожарных, которое расположилось недалеко от здания Нижегородского ГУ МЧС России. Уже летом 2020 года стену съезда украсили еще несколько работ художника — огромное граффити о работе спасателей при пожаре, обрушении зданий и на воде, дополнила работу надпись «Мы первые приходим на помощь».

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Фото: Руслан Самарин.