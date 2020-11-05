Проект «Иные» представит творчество людей с ментальными особенностями

«Иные» – это проект Союза охраны психического здоровья, посвященный людям с ментальными особенностями, их мироощущению и восприятию. Главная его цель — разрушить стену непонимания. У людей с ментальными особенностями восприятие окружающей реальности наиболее ярко отражается именно в творчестве — они намного тоньше воспринимают мир, видят оттенки и нюансы, которые не заметит обычный человек.

«Мы представляем обществу творения людей, чей жизненный путь легким назвать нельзя, чтобы еще больше раскрыть их самобытное творчество – душевное и безыскусное», — рассказывает Антон Прусаков создатель мастерской «Вудбург» и лауреат премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода».

Любой желающий может приобрести вещи, созданные руками самобытных художников и мастеров, на сайте «Иные».

Полное интервью Антона Прусакова для «НН.Собака.Ru» можно прочитать перейдя по ссылке.





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