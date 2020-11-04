На нижегородском кремле представят световую инсталляцию

Инсталляция начнет работать сегодня с 17:30, а завершится показ в 3 часа ночи 5 ноября.

«Из-за пандемии подавляющая часть мероприятий ко Дню народного единства была перенесена в виртуальное пространство. Преимущество инсталляции — в возможности избежать скопления людей. Пространства на площади хватает, и есть возможность увидеть все с разных ракурсов», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ранее «НН.Собака.Ru» публиковала программу празднования Дня народного единства.

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Фото: архив пресс–служб.