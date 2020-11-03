В Нижнем Новгороде День народного единства пройдет в онлайн–формате

День народного единства – самый молодой государственный праздник, который отмечают с 2005 года. В этом году в Нижнем Новгороде празднования пройдут в формате онлайн-фестиваля.

4 ноября в 12:00 начнется праздничная онлайн–трансляция. Эфир разделят на четыре тематических блока:

12:15 — путешествия и туризм

13:15 — дизайн и ремесло

14:15 — среда и искусство

16:00 — музыка и танец

Организаторы подготовили масштабную программу — зрителей пообщаются с известными нижегородцами, посетят виртуальные экскурсии по значимым местам Нижнего, кулинарные мастер-классы, интерактивные рубрики и паблик–токи. «Нижний 800» подготовил тест ко Дню народного единства — нижегородцы могут ответить на ряд вопросов и узнать как будут отмечать этот праздник.

Вся информация о фестивале доступна на официальном сайте празднования Дня Народного Единства-2020.



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