Аэропорт Стригино вошел в десятку самых красивых в России

Нижегородский аэропорт «Стригино занял девятое место среди самых красивых аэропортов России.

Самым красивым аэропортом пользователи социальных сетей признали крымский «Симферополь» имени Ивана Айвазовского. За него проголосовали более 57%. Второе место у московского «Шереметьево», за него проголосовало более 11,6% российских туристов. Третьим в рейтинге стал петербургский «Пулково», получив более 9,8% голосов.

Также в топ-10 вошли аэропорты «Кольцово» в Екатеринбурге, «Курумоч» в Самаре, аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани, «Платов» в Ростове-на-Дону и «Гурмак» в Волгограде. Нижегородский аэропорт «Стригино» занял девятое место, а замыкает рейтинг международный аэропорт «Красноярск».

Ранее сообщалось, что нижегородская канатка вошла в рейтинг Топ-10 самых впечатляющих канатных дорог России.

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Фото: инстаграм аэропорта Стригино.