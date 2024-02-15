Школу в «Новой Кузнечихе» наконец-то откроют к 1 сентября

Сейчас ее готовят к повторной проверке Госстройнадзора. Подрядчик устраняет замечания.

Оборудование и большая часть мебели уже в школе, техника для уроков закуплена. Ее будут устанавливать после получения разрешения на ввод объекта. Ожидается, что получат его в феврале-марте. После этого школа пройдет лицензирование образовательной деятельности.

Новых учеников здесь ждут только 1 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что в новом учебном году в школах Нижнего и Дзержинска откроют метрологические классы. Они помогут школьнику попробовать всевозможные направления и найти себя. Подробности здесь.









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Фото: архив редакции