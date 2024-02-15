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Наука и образование

Школу в «Новой Кузнечихе» наконец-то откроют к 1 сентября

Школу на 1225 мест в «Новой Кузнечихе» начали строить еще в декабре 2020 года. Сдать ее планировалось осенью 2022-го, но первый подрядчик неоднократно срывал сроки. Сейчас же школу №36 наконец достроили и планируют открыть 1 сентября 2024 года. 

 

Сейчас ее готовят к повторной проверке Госстройнадзора. Подрядчик устраняет замечания. 

Оборудование и большая часть мебели уже в школе, техника для уроков закуплена. Ее будут устанавливать после получения разрешения на ввод объекта. Ожидается, что получат его в феврале-марте. После этого школа пройдет лицензирование образовательной деятельности. 

Новых учеников здесь ждут только 1 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что в новом учебном году в школах Нижнего и Дзержинска откроют метрологические классы. Они помогут школьнику попробовать всевозможные направления и найти себя. Подробности здесь.




 

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Фото: архив редакции

 

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