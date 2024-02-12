Метрологические классы в школах Нижнего: как они помогут найти себя

Такие классы станут частью целого регионального метрологического образовательного кластера.

Профильные классы будут созданы в школах №105, №127, №128, №185 и гимназии №50 в Нижнем. А еще — в школе №26 в Дзержинске.

Метрология — основа точных измерений и стандартизации. Такие профессионалы смогут работать в разных отраслях промышленности.

Ранее герои и читатели «НН.Собака.ru» рассказывают о плюсах и минусах частного образования и о том, почему предпочли его государственному.







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Фото: архив редакции