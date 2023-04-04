В ННГУ выбрали новый проректорский состав

В нижегородском университете имени Лобачевского утвердили новый проректорский состав. Изменения произошли после увольнения Елены Загайновой.
Двое сотрудников остаются на прежних места. Это проректор по молодежной политике Елена Чуманкина и проректор по международной деятельности Александр Бедный.
Места остальных проректоров заняли новые сотрудники:
- Никита Авралев стал проректором по стратегическому развитию. Ранее он семь лет он был проректором по связям с общественностью в ННГУ
- Виктор Большаков стал проректором по экономике и финансам
- Михаил Грязнов стал проректором по научной и инновационной деятельности
- Алексей Мартынов занял должность проректора по учебной деятельности.
- Сергей Старкин стал проректором по кадровой работе
- Александр Сычев стал проректором по административно-хозяйственной работе.
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Фото: https://citifox.ru
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