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Наука и образование

В ННГУ выбрали новый проректорский состав

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В нижегородском университете имени Лобачевского утвердили новый проректорский состав. Изменения произошли после увольнения Елены Загайновой.

 

Двое сотрудников остаются на прежних места. Это проректор по молодежной политике Елена Чуманкина и проректор по международной деятельности Александр Бедный.

Места остальных проректоров заняли новые сотрудники:

  • Никита Авралев стал проректором по стратегическому развитию. Ранее он семь лет он был проректором по связям с общественностью в ННГУ
  • Виктор Большаков стал проректором по экономике и финансам
  • Михаил Грязнов стал проректором по научной и инновационной деятельности
  • Алексей Мартынов занял должность проректора по учебной деятельности.
  • Сергей Старкин стал проректором по кадровой работе
  • Александр Сычев стал проректором по административно-хозяйственной работе.

 

 

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Фото: https://citifox.ru

 

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