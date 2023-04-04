В ННГУ выбрали новый проректорский состав

Двое сотрудников остаются на прежних места. Это проректор по молодежной политике Елена Чуманкина и проректор по международной деятельности Александр Бедный.

Места остальных проректоров заняли новые сотрудники:

Никита Авралев стал проректором по стратегическому развитию. Ранее он семь лет он был проректором по связям с общественностью в ННГУ

стал проректором по стратегическому развитию. Ранее он семь лет он был проректором по связям с общественностью в ННГУ Виктор Большаков стал проректором по экономике и финансам

стал проректором по экономике и финансам Михаил Грязнов стал проректором по научной и инновационной деятельности

стал проректором по научной и инновационной деятельности Алексей Мартынов занял должность проректора по учебной деятельности.

занял должность проректора по учебной деятельности. Сергей Старкин стал проректором по кадровой работе

стал проректором по кадровой работе Александр Сычев стал проректором по административно-хозяйственной работе.

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Фото: https://citifox.ru