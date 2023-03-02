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Елену Загайнову сняли с должности ректора ННГУ

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Ректора нижегородского университета имени Лобачевского Елену Загайнову сняли с должности. Об этом сообщает ряд telegram-каналов.

 

1 марта вуз получил приказ министра образования РФ Валерия Фалькова о расторжении трудовых отношений.

Пресс-служба университета информацию не прокомментировала.

Согласно договору, Елену Загайнову снимают с должности из-за просроченной формы допуска к сведениям, составляющим государственную тайну.



 

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Фото: сайт вуза


 

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