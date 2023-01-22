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Наука и образование

Ольга Петрова может перейти в Минобрнауки РФ

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Нижегородский министр образования и науки Ольга Петрова может перейти в федеральное ведомство Минобрнауки РФ. До нее региональное министерство возглавлял Сергей Злобин. Об этом сообщает telegram-канал «Сор из избы».

 

фото — Наталья Арсланова

 

По информации, Ольга Петрова переходит на пост замминистра науки и высшего образования Российской Федерации.

Ранее она получила красные дипломы бакалавра МГУ Ломоносова и магистра ННГУ по направлению «Математика». Карьера главы регионального минобра была тесно связана с руководящими должностями в ННГУ имени Лобачевского.

Напомним, в спецпроекте «НН.Собака.ru» рассказывала о тех вызовах, на которые приходится отвечать женщинам, занимающим высокий пост, управляющим компанией, развивающим свой бизнес. С Ольгой Петровой поговорили о стереотипах, с которыми она успешно борется, и непростых выборах, которые совершает каждый день.


 

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