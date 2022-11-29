В нижегородской Вышке пройдет День открытых дверей

3 декабря в Высшей Школе Экономики будущие абитуриенты смогут ознакомиться с образовательными программами и кураторами университета.
Школа Дизайна ВШЭ — это первое место для целенаправленной подготовки дизайнеров в Нижнем Новгороде. Программа открылась в городе в 2021 году . Первым профилем проекта стал «Коммуникационный дизайн». Результатом первого года реализации программы стала выставка работ студентов Школы в Доме Архитектора.
3 декабря в 14:00
Кампус на Большой Печерской, 25/12
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