В Доме архитектора пройдет выставка плакатов студентов Школы Дизайна

В Нижнем Новгороде открывается Школа Дизайна НИУ ВШЭ, выставка плакатов — первая из многих выставок студенческих работ, которые теперь доступны нижегородцам.

«Эта выставка — своего рода «ВДНХ первокурсников Школы Дизайна». В 2021 году абитуриенты Нижнего Новгорода смогут поступить на профиль „Коммуникационный дизайн“, поэтому мы решили показать, какие результаты показывают студенты Школы дизайна уже через полгода обучения», — рассказывает сокуратор выставки Николай Ткаченко.

Открытие пройдет 28 февраля в 14:00 в Доме Архитектора. Вход бесплатный.

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Фото: архив организаторов