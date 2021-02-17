В Доме архитектора пройдет выставка плакатов студентов Школы Дизайна

28 февраля в Доме Архитектора откроется экспозиция студенческих плакатов Школы Дизайна НИУ ВШЭ. В день открытия выставки пройдет презентация новой программы бакалавриата «Дизайн», которая открывается в нижегородском кампусе в этом году.
В Нижнем Новгороде открывается Школа Дизайна НИУ ВШЭ, выставка плакатов — первая из многих выставок студенческих работ, которые теперь доступны нижегородцам.
«Эта выставка — своего рода «ВДНХ первокурсников Школы Дизайна». В 2021 году абитуриенты Нижнего Новгорода смогут поступить на профиль „Коммуникационный дизайн“, поэтому мы решили показать, какие результаты показывают студенты Школы дизайна уже через полгода обучения», — рассказывает сокуратор выставки Николай Ткаченко.
Открытие пройдет 28 февраля в 14:00 в Доме Архитектора. Вход бесплатный.
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Фото: архив организаторов
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