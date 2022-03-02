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Наука и образование

В Парке науки ННГУ расскажут о мифах и реальности рака

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15 марта в Парке науки ННГУ пройдет лекция главного онколога области — Сергея Гамаюнова.

 

Сергей Гамаюнов прочитает лекцию «Рак — мифы и реальность». Гости лекции узнают:

  • причины увеличения количества злокачественных новообразований
  • ключевые особенности роста опухолей
  • современные подходы к диагностике и лечению
  • основные заблуждения, которые приходится часто слышать не только от пациентов, но даже от враче не онкологов
  • как защитить себя и близких
  • особенности организации скрининга

Сергей Гамаюнов — главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера, главный онколог Нижегородской области.

15 марта

Время: 18:30

Место: Парк науки ННГУ (улица Ульянова, 10Б)

 

 

Необходима регистрация.

 

Напомним, ранее сообщалось, что 22 марта в Парке науки ННГУ пройдет лекция номинанта премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Татьяны Гартман. Нижегородская «училка» расскажет почему слова становятся «плохими».


 

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Фото: pexels

 

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