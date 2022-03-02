В Парке науки ННГУ расскажут о мифах и реальности рака

Напомним, ранее сообщалось, что 22 марта в Парке науки ННГУ пройдет лекция номинанта премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Татьяны Гартман. Нижегородская «училка» расскажет почему слова становятся «плохими».





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Фото: pexels