В Парке науки ННГУ расскажут о мифах и реальности рака

15 марта в Парке науки ННГУ пройдет лекция главного онколога области — Сергея Гамаюнова.
Сергей Гамаюнов прочитает лекцию «Рак — мифы и реальность». Гости лекции узнают:
- причины увеличения количества злокачественных новообразований
- ключевые особенности роста опухолей
- современные подходы к диагностике и лечению
- основные заблуждения, которые приходится часто слышать не только от пациентов, но даже от враче не онкологов
- как защитить себя и близких
- особенности организации скрининга
Сергей Гамаюнов — главный врач Нижегородского областного клинического онкологического диспансера, главный онколог Нижегородской области.
15 марта
Время: 18:30
Место: Парк науки ННГУ (улица Ульянова, 10Б)
Необходима регистрация.
Напомним, ранее сообщалось, что 22 марта в Парке науки ННГУ пройдет лекция номинанта премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Татьяны Гартман. Нижегородская «училка» расскажет почему слова становятся «плохими».
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Фото: pexels
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