Иногородним абитуриентам может не хватить мест в общежитиях Нижнего Новгорода

О данной проблеме рассказали представители НГЛУ им. Добролюбова. Число мест в нижегородских вузах увеличилось на 25%. Из-за большого потока абитуриентов общежития оказались почти полностью загружены.

Тем, кто все же успеет заселиться в общежитие, необходимо будет предоставить документы, подтверждающие отсутствие в организме инфекции COVID-19. Студент должен иметь сертификат о вакцинации, сведения о перенесенном заболевании в течение полугода, либо медотвод от прививки вместе с ПЦР-тестом. Эти правила относятся не только к тем, кто впервые заселяется в общежитие, но и к студентам старших курсов.

Ранее стало известно о том, что Нижний Новгород станет одним из 8 городов России, в котором построят IT-кампус на 7000 студентов и 550 преподавателей. В перспективе это поможет не только обеспечить большое количество студентов комфортным проживанием, но и решит проблему с дефицитом IT-специалистов в регионе.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels