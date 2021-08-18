Нижний Новгород станет одним из восьми городов России, где построят IT-кампус

«В ближайшие годы кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, он добавил, что бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проектов.

«Совместно с представителями бизнеса мы должны построить не просто новую инфраструктуру: кампусы станут точками притяжения талантливой молодежи со всей России и из-за рубежа. Их появление от Дальнего Востока до Калининграда создаст интеллектуальный пояс науки и технологий, а также опережающего экономического роста», — сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По его словам, кампусы обеспечат сохранение и развитие человеческого капитала в регионах, рост предпринимательской активности, станут драйвером развития современной городской среды.

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Фото: pexels