На ЦИПР-2021 обсудят цифровую трансформацию экономики

24 июня на шестой ежегодной конференции «ЦИПР» российские и международные эксперты обсудят создание цифровой промышленной платформы, новые концепции развития городского пространства, цифровые решения для экологичного развития экономики, а также вопросы разнообразия и инклюзии в цифровую эпоху.
VI ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России — Нижегородской Ярмарке.
Во второй день конференции ЦИПР-2021 эксперты обсудят:
- способы интеграции принципов Diversity & Inclusion в цифровую трансформацию бизнеса
- новые концепции развития городского пространства и роль технологий в них
- мировые и российские тренды в сфере экологии в 2020 и 2021 году, перспективы развития экономики замкнутого цикла в городах России
- как сейчас обеспечена связь науки и бизнеса, какие существуют барьеры, а также как получить доступ к новым бизнес-идеям, стимулируя появление новых решений
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каким стандартам нужно следовать и к каким специалистам обращаться, чтобы цифровые продукты стали доступны
В этом году в рамках деловой программы ЦИПР-2021 примут участие представители 25 высокотехнологичных проектов в питч-сессиях для стартапов. Также пройдут панельные дискуссии, посвященные DeepTech проектам, к которым традиционно относятся: AI, BioTech, CleanTech, MedTech, полупроводники, новые материалы, вычислительные технологии; внутренние инновации корпораций, развитие и вывод их на внешний рынок внутренних стартапов.
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Фото: архив организаторов
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