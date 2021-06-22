На ЦИПР-2021 обсудят цифровую трансформацию экономики

VI ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» состоится 23-25 июня 2021 года в одном из крупнейших деловых центров России — Нижегородской Ярмарке.

Во второй день конференции ЦИПР-2021 эксперты обсудят:

способы интеграции принципов Diversity & Inclusion в цифровую трансформацию бизнеса

новые концепции развития городского пространства и роль технологий в них

мировые и российские тренды в сфере экологии в 2020 и 2021 году, перспективы развития экономики замкнутого цикла в городах России

как сейчас обеспечена связь науки и бизнеса, какие существуют барьеры, а также как получить доступ к новым бизнес-идеям, стимулируя появление новых решений

каким стандартам нужно следовать и к каким специалистам обращаться, чтобы цифровые продукты стали доступны

В этом году в рамках деловой программы ЦИПР-2021 примут участие представители 25 высокотехнологичных проектов в питч-сессиях для стартапов. Также пройдут панельные дискуссии, посвященные DeepTech проектам, к которым традиционно относятся: AI, BioTech, CleanTech, MedTech, полупроводники, новые материалы, вычислительные технологии; внутренние инновации корпораций, развитие и вывод их на внешний рынок внутренних стартапов.

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Фото: архив организаторов