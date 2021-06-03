Проект «Архитектурный четверг» проведет zoom-встречу с Татьяной Виноградовой. Она расскажет о всероссийской выставке 1896 года

Татьяна Виноградова расскажет о всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и ее триумфаторе — Владимире Шухове.

Проектируя покрытия больших пространств, он проявил себя как создатель уникальных строительных конструкций, до этого не существовавших в инженерном мире. В презентации покажут павильоны, перекрытые Шуховым, монтаж и их первое в истории публицистики описание.

Ссылка на Zoom-лекцию здесь.

Идентификатор конференции : 872 0625 3702

: 872 0625 3702 Код доступа: 303030

Интервью «Собака.НН.ru» с создателем проекта-визуализации старого Нижнего Татьяной Виноградовой здесь. Она рассказывает о своих корнях и о том, почему наш кремль может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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