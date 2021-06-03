18+
  • Город
  • Наука и образование

Проект «Архитектурный четверг» проведет zoom-встречу с Татьяной Виноградовой. Она расскажет о всероссийской выставке 1896 года

Каждый четверг в течение 2021 года в Доме Архитектора будут проводить встречи, лекции, прогулки, мастер-классы и дискуссии с представителями индустрии. Сегодня, 3 июня, на платформе Zoom пройдет лекция профессора ННГАСУ Татьяны Виноградовой — «Всероссийская выставка 1896 года: триумф Шухова».

 

Татьяна Виноградова расскажет о всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и ее триумфаторе — Владимире Шухове.

Проектируя покрытия больших пространств, он проявил себя как создатель уникальных строительных конструкций, до этого не существовавших в инженерном мире. В презентации покажут павильоны, перекрытые Шуховым, монтаж и их первое в истории публицистики описание.

Ссылка на Zoom-лекцию здесь.

  • Идентификатор конференции: 872 0625 3702
  • Код доступа: 303030

Интервью «Собака.НН.ru» с создателем проекта-визуализации старого Нижнего Татьяной Виноградовой здесь. Она рассказывает о своих корнях и о том, почему наш кремль может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты