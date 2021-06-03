Проект «Архитектурный четверг» проведет zoom-встречу с Татьяной Виноградовой. Она расскажет о всероссийской выставке 1896 года

Каждый четверг в течение 2021 года в Доме Архитектора будут проводить встречи, лекции, прогулки, мастер-классы и дискуссии с представителями индустрии. Сегодня, 3 июня, на платформе Zoom пройдет лекция профессора ННГАСУ Татьяны Виноградовой — «Всероссийская выставка 1896 года: триумф Шухова».
Татьяна Виноградова расскажет о всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и ее триумфаторе — Владимире Шухове.
Проектируя покрытия больших пространств, он проявил себя как создатель уникальных строительных конструкций, до этого не существовавших в инженерном мире. В презентации покажут павильоны, перекрытые Шуховым, монтаж и их первое в истории публицистики описание.
Ссылка на Zoom-лекцию здесь.
- Идентификатор конференции: 872 0625 3702
- Код доступа: 303030
Интервью «Собака.НН.ru» с создателем проекта-визуализации старого Нижнего Татьяной Виноградовой здесь. Она рассказывает о своих корнях и о том, почему наш кремль может войти в список всемирного наследия ЮНЕСКО
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