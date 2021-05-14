На нижегородской ярмарке пройдет премия Cipr Digital

Награждение победителей пройдет в Нижнем Новгороде 23 июня, в первый день конференции ЦИПР. Заявки на участие в премии принимаются с 14 по 31 мая. Подать заявку можно на несколько номинаций:

первый этап — открытое голосование пройдет с 2 по 11 июня, по его итогам будет составлен шорт-лист номинантов

— открытое голосование пройдет с 2 по 11 июня, по его итогам будет составлен шорт-лист номинантов второй этап — с 14 по 20 июня

«Аудитория деловых мероприятий обычно скептически относится к различным наградам и премиям, оценивая их в зависимости от уровня и опыта организатора. Поэтому первые пять лет мы принципиально не устраивали премии для участников конференции, но тщательно работали на имидж мероприятия, чтобы заручиться поддержкой и доверием аудитории. И сейчас мы чувствуем себя достаточно уверенно, чтобы организовать премию среди лидеров цифрового рынка», — отметила сооснователь конференции ЦИПР Ольга Пивень.

Подать заявку, проголосовать и узнать всю необходимую информацию о мероприятии можно на сайте премии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет шестая ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Она станет основной площадкой в стране для обсуждения цифровизации гуманитарной среды, digital art, развития новых медиа и вопросов интеллектуальной собственности в цифровом мире.





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Фото: sro-a.ru