В Нижнем Новгороде построят пять кластеров «Квантовой долины»

Пять кластеров научно-технологического центра «Квантовая долина» планируют построить в Нижнем Новгороде. Об сообщили в пресс-службе областного правительства.
Инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина» из пяти кластеров построят в Нижнем Новгороде. Запуск объектов запланирован на 2024–2025 годы.
Три кластера откроют в Нижегородском районе, а по одному — в Канавинском и Советском. Общая площадь — около 100 тысяч квадратных метров.
Для каждого объекта создадут отдельную инфраструктуру, а сроки строительства объявят позже.
Ранее сообщалось, что инновационный научно-технологический центр планируют построить недалеко от торгового центра «Фантастика».
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Фото: pexels
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