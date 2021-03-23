В Нижнем Новгороде построят пять кластеров «Квантовой долины»

Инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина» из пяти кластеров построят в Нижнем Новгороде. Запуск объектов запланирован на 2024–2025 годы.

Три кластера откроют в Нижегородском районе, а по одному — в Канавинском и Советском. Общая площадь — около 100 тысяч квадратных метров.

Для каждого объекта создадут отдельную инфраструктуру, а сроки строительства объявят позже.

Ранее сообщалось, что инновационный научно-технологический центр планируют построить недалеко от торгового центра «Фантастика».





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Фото: pexels