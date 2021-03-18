В Нижнем Новгороде создадут «Квантовую долину»

В «Квантовой долине» будут работать лаборатории, инженерные и рабочие площадки, оснащенные современным оборудованием для исследований и прототипирования.

Инициатором проекта выступил ННГУ имени Лобачевского. Одно из условий участия университета в проекте – предоставление земельного участка под строительство центра инновационной медицины. Заявка сейчас рассматривается профильными федеральными ведомствами.





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Фото: pexels