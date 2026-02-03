Граффити «Оберег» Покраса Лампаса вернули в «Заповедные кварталы»

Агентство АСИРИС: «Яркое и честное художественное высказывание говорит с городом о его историческом наследии, и для нас было принципиально его восстановить. Поскольку дом носит статус «объект культурного наследия», были восстановлены исторические окна именно на том участке, где висела часть работы. Вместе с Покрасом мы решили «разделить» мурал – теперь одно высказывание будет жить в двух точках квартала. Несколько лет назад Покрас Лампас размещал свой мурал в качестве оберега на дом, оставшийся без заботы, для его защиты. Сегодня мы видим: оберег сработал, огонь расступился, и дом открывает свои окна, сам открывается для новой жизни. Для нас важно, чтобы современное искусство и история не спорили, а дополняли друг друга. Художникам и «Заповедным кварталам» это удается».