Граффити «Оберег» Покраса Лампаса вернули в «Заповедные кварталы»

Две части триптиха уличного художника вновь на прежнем месте – боковом фасаде дома 40 по улице Короленко. Третью перенесут на Славянскую, 4А, этой весной или летом. Мурал появился в кварталах во время фестиваля уличного искусства «Место» в 2021 году. Через два года АСИРИС начал реставрацию расселенного здания, поэтому работу пришлось убрать до ее завершения.
Агентство АСИРИС: «Яркое и честное художественное высказывание говорит с городом о его историческом наследии, и для нас было принципиально его восстановить. Поскольку дом носит статус «объект культурного наследия», были восстановлены исторические окна именно на том участке, где висела часть работы. Вместе с Покрасом мы решили «разделить» мурал – теперь одно высказывание будет жить в двух точках квартала. Несколько лет назад Покрас Лампас размещал свой мурал в качестве оберега на дом, оставшийся без заботы, для его защиты. Сегодня мы видим: оберег сработал, огонь расступился, и дом открывает свои окна, сам открывается для новой жизни. Для нас важно, чтобы современное искусство и история не спорили, а дополняли друг друга. Художникам и «Заповедным кварталам» это удается».
Работа представляет собой каллиграфический текст-оберег: «Огонь, выйди вон», который Покрас Лампас нанес на обожжённое дерево. К презентации проекта команда dreamlaser создала аудиовизуальную инсталляцию, «цифровизировала огонь, реконструировав акт пожара»; также для достижения нужного эффекта была задействована дым-машина.
Покрас Лампас
Художник
Это очень странное чувство – когда ночью толпа у дома настолько большая, что зрители стоят даже вплотную к обугленному дереву инсталляции, вместе наблюдая реконструкцию пожара. Это очень странное чувство – когда утром снова пустынная улица, и мягкое летнее солнце золотит мои буквы на новом арт-объекте, будто ничего и не было.
Время быстро все забывает.
К сожалению, реальный огонь беспощаден.
И важно об этом помнить.
Именно поэтому я решил создать для дома уличный «оберег» – связав эмоции сотен людей с конкретным местом, смыслом и временем. Ведь чем больше мы испытываем эмпатии к окружающей нас реальности – тем выше шанс сохранить наше наследие.
Кстати, в Нижнем у художника есть еще четыре граффити: «Гармония культур» на пл. Октябрьской, 1 (торец здания МТС Live Холл), «Шоу Трумана или брешь в небесной декорации» на Алексеевской, 19, «Среда — Встреча — Поток» на Нестерова, 41, «Пути культуры неисповедимы» на Нижегородской, 9. Подробнее о них писали в нашем мини-гиде.
