От небесной лестницы из «Шоу Трумана» до «Гармонии культур»: где смотреть работы Покраса Лампаса в Нижнем

Орнаменты-манифесты, исследование взаимодействия воображаемого и реального, размышления о доме и домах. Проложили маршрут по городским местам, где стрит-артист нам на радость оставил свое каллиграфическое наследие.
«Гармония культур»
Вещь, созданная художником в соавторстве с Андреем Бергером. Синтез советского модернизма и каллиграфии. Мурал с футуристическим орнаментом и манифестным изречением («Прошлое, настоящее, будущее – гармония культур») можно отыскать на торце «Юпитера»
Пл. Октябрьская, 1
«Шоу Трумана или брешь в небесной декорации»
Художник здесь воссоздал небесную лестницу из фильма «Шоу Трумана», зациклив на кирпичной стене слова одного из героев: «Мы принимаем реальность такой, какой нам ее преподносят». Как и в ленте, «кирпичные декорации» рушатся, обнажая рутинность внутри вымышленного.
Ул. Алексеевская, 19
«Среда — Встреча — Поток»
Встроенный шрифтовый паттерн в основание деревянного дома, смесь изобразительного искусства с городским нарративом. По замыслу автора дом – место, где все переплетено, точка сохранения и объединения человеческих судеб и жизней.
Ул. Нестерова, 41
«Пути культуры неисповедимы»
...и скрыты от глаз человеческих на данный момент. Для Покраса было важно добавить локации историчности, сделать ее неформальным элементом навигации, но сейчас тут другой ориентир – строительные леса вокруг реставрируемого дома.
Ул. Нижегородская, 9
«Оберег»
Панно из обожженных досок с золотой росписью три года с успехом отпугивало огонь от «Заповедных кварталов». Сейчас работа демонтирована и находится на хранении у АСИРИСа в ожидании завершения реставрации здания, на котором размещалась. Нас заверили, что хранится надежно.
Ул. Короленко, 40
Фото: Анастасия Волкова, соц.сети художника
Комментарии (0)