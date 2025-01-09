От небесной лестницы из «Шоу Трумана» до «Гармонии культур»: где смотреть работы Покраса Лампаса в Нижнем

«Оберег»

Панно из обожженных досок с золотой росписью три года с успехом отпугивало огонь от «Заповедных кварталов». Сейчас работа демонтирована и находится на хранении у АСИРИСа в ожидании завершения реставрации здания, на котором размещалась. Нас заверили, что хранится надежно.

Ул. Короленко, 40