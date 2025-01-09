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От небесной лестницы из «Шоу Трумана» до «Гармонии культур»: где смотреть работы Покраса Лампаса в Нижнем

Орнаменты-манифесты, исследование взаимодействия воображаемого и реального, размышления о доме и домах. Проложили маршрут по городским местам, где стрит-артист нам на радость оставил свое каллиграфическое наследие.

«Гармония культур»

Вещь, созданная художником в соавторстве с Андреем Бергером. Синтез советского модернизма и каллиграфии. Мурал с футуристическим орнаментом и манифестным изречением («Прошлое, настоящее, будущее – гармония культур») можно отыскать на торце «Юпитера»

Пл. Октябрьская, 1

«Шоу Трумана или брешь в небесной декорации»

Художник здесь воссоздал небесную лестницу из фильма «Шоу Трумана», зациклив на кирпичной стене слова одного из героев: «Мы принимаем реальность такой, какой нам ее преподносят». Как и в ленте, «кирпичные декорации» рушатся, обнажая рутинность внутри вымышленного.

Ул. Алексеевская, 19

«Среда — Встреча — Поток»

Встроенный шрифтовый паттерн в основание деревянного дома, смесь изобразительного искусства с городским нарративом. По замыслу автора дом – место, где все переплетено, точка сохранения и объединения человеческих судеб и жизней.

Ул. Нестерова, 41

«Пути культуры неисповедимы»

...и скрыты от глаз человеческих на данный момент. Для Покраса было важно добавить локации историчности, сделать ее неформальным элементом навигации, но сейчас тут другой ориентир – строительные леса вокруг реставрируемого дома.

Ул. Нижегородская, 9

«Оберег»

Панно из обожженных досок с золотой росписью три года с успехом отпугивало огонь от «Заповедных кварталов». Сейчас работа демонтирована и находится на хранении у АСИРИСа в ожидании завершения реставрации здания, на котором размещалась. Нас заверили, что хранится надежно.

Ул. Короленко, 40

Фото: Анастасия Волкова, соц.сети художника

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