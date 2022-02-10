Губернатор посетил «Пражский квартал»

Долгострой, расположенный в центре города на улице Фрунзе, был достроен и введен в эксплуатацию после обанкротившегося застройщика ГК ННДК. По словам генерального директора компании Михаила Иванова, это уже не первый проект, успешно реализованный совместными усилиями с правительством Нижегородской области.



«В сентябре 2021 мы подали заявление в Минстрой РФ с инициативой замены застройщика. На основании договора техзаказчика с конкурсным управляющим мы вышли на строительную площадку, так как перед нами стояла задача ввести объект до конца 2021 года. Здесь мы выполнили комплекс работ по ремонту фасада, по частичному благоустройству территории, внутренние отделочные работы в местах общего пользования, комплекс работ по инженерным системам», - рассказал Иванов.



В планах у застройщика завершить строительство еще одного комплекса при участии регионального правительства - дом в ЖК «Город будущего».



В интервью «НН.Собака.ru» ГК ННДК Михаил Иванов рассказывает, как он продолжает традиции династии инженеров и строителей и возводит качественные, удобные и доступные дома, в которых хотелось бы жить самому.