Знакомьтесь, Полина Шальнева

Фотограф и орнитолог, покоряющая пойменные луга в костюме кикиморы.
Однажды на берегу реки Мокши в Рязанской области Полина и ее супруг (пара много путешествует на байдарках) заметили фантастических птиц, похожих на попугаев. Ими оказались золотистые щурки, действительно редкие обитатели средней полосы. После этой поездки у Полины появился первый телеобъектив и желание не только фотографировать, но и изучать пернатых.
Сейчас она учится в магистратуре на естественно-географическом факультете НГПУ и пишет диссертацию по орнитологии. Прежде чем отправиться на съемки, Полина изучает поведение и особенности мест обитания конкретного вида. Она снимает в Нижегородской области (включая Артемовские луга и национальный парк «Нижегородское Поволжье») и соседних – Владимирской и Рязанской. Также ей удалось побывать на севере России – в Хибинах.
Самое важное правило фотографа дикой природы – не беспокоить животных и не вмешиваться в их жизнь. Прежде всего, это касается гнезд и птенцов – потревоженные родители могут навсегда оставить кладку, а, например, совы, защищая потомство, вполне способны покалечить бестактного бердвотчера.
Полина Шальнева
фотограф
Я стараюсь двигаться плавно, без резких движений, и подходить к птице осторожно, чтобы она успела привыкнуть к моему присутствию. В этом году я приобрела костюм кикиморы – в нем удобно двигаться и сливаться с окружающей средой. Иной раз приходится несколько раз съездить на территорию, прежде чем удается найти подходящее место для съемки. Иногда устанавливается скрадок, а порой получается сделать хорошие снимки, просто незаметно подкравшись. Обычно стараюсь приезжать рано утром: в это время птицы активнее – мягкий свет на рассвете особенно хорош для фотографии. А сов мы чаще ищем и снимаем уже в сумерках или ночью. В этом году было много выездов на съемки всех трех видов наших нижегородских ласточек, и эта работа требовала от меня огромного терпения: их движения очень стремительные, и поймать нужный момент непросто.
Полина совмещает научный интерес и художественный подход к фотографии: важно не просто зафиксировать вид, а передать характер и настроение птицы, показать незаметные зрителю детали. Нередко, чтобы получить несколько по-настоящему удачных кадров (из тысячи!), Полине приходится проводить долгие часы в томительном ожидании (птицы могут игнорировать предписанное биологами расписание). Мешают погода, насекомые и клещи, сложные маршруты. Но все это – соразмерная цена незабываемых встреч. Например, с охотно позирующим зимородком в окрестностях Выксы и с западным черноголовым чеканом.
Полина Шальнева
фотограф
Какое-то время в Нижегородской области не было подтвержденных встреч с этим видом (замечали только его сибирского родственника). Однажды я отправилась в поездку на одну из особо охраняемых природных территорий на юго-востоке области. В какой-то момент в овраге запели перепела, и я спустилась попробовать их снять. Стояла жара, съемка не задалась, я уставшая, вся в колючках, выбиралась обратно и вдруг услышала над головой характерную трескучую песенку. Подняла глаза, а там сидит он, тот самый черноголовый чекан, которого я безуспешно искала последние два года! Но самое интересное, что эта встреча стала поводом пересмотреть прежние наблюдения сибирского черноголового чекана. Выяснилось, что некоторые из птиц, которых раньше определяли как сибирских, на самом деле были западными.
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