Знакомьтесь, Полина Шальнева

Сейчас она учится в магистратуре на естественно-географическом факультете НГПУ и пишет диссертацию по орнитологии. Прежде чем отправиться на съемки, Полина изучает поведение и особенности мест обитания конкретного вида. Она снимает в Нижегородской области (включая Артемовские луга и национальный парк «Нижегородское Поволжье») и соседних – Владимирской и Рязанской. Также ей удалось побывать на севере России – в Хибинах.

Самое важное правило фотографа дикой природы – не беспокоить животных и не вмешиваться в их жизнь. Прежде всего, это касается гнезд и птенцов – потревоженные родители могут навсегда оставить кладку, а, например, совы, защищая потомство, вполне способны покалечить бестактного бердвотчера.