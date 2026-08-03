Патриаршие дубы, лекарственные травы, американские норки, редкие лягушки и чистейшие озера

Слобода Подновье

Поселение существовало уже в 16 веке и располагалось под стоящей на горе деревней Новой (отсюда и название). По одной из версий, в 1735 году здесь родился известный самоучка Иван Кулибин. В 17 веке Подновье, как и почти все окрестные деревни, находилось во владении Вознесенского Печерского мужского монастыря. С 2000 года на всю окрестность раздается звон точной копии колокола, который по преданию Иван Грозный подарил Кидекшанскому монастырю (до 17 века он относился к нижегородской обители). В качестве оброка крестьяне должны были поставлять монахам в том числе овощи. На плодородной, благодаря волжским разливам, почве выращивали цветную капусту, лук-порей, фасоль, ароматные травы и ягоды. Однако всероссийскую известность слободе принесли огурцы, засоленные внутри тыквы (князь Потемкин-Таврический, например, ежедневно приказывал подавать к своему столу свежие ананасы и соленые подновские огурцы). Рецепт держали в строжайшем секрете, который не открыли даже Екатерине II.

Пойменные дубравы и Патриаршие дубы

Эти коренные, реликтовые растения Нижегородского Поволжья столетиями выполняют водоохранную и водорегулирующую функции. Как природные сита, их мощные корни пропускают паводковые воды, оставляя взвешенное вещество и обогащая почву. Когда-то дубы покрывали значительную часть Нижегородского правобережья. Но теперь Артемовские луга – одно из немногих мест в Волжской пойме, где сохранились эти деревья. Рощи вырубали для строительных нужд (особенно после революции). Уцелевшие фрагменты остались по крутым склонам речных долин и балок, и отчасти – в долинах рек. Здесь дуб находит себе убежище от сильных морозов. Дуб – чемпион по выработке фитонцидов (летучие биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий). Также на тропе можно встретить и многовековых исполинов – так называемые Патриаршие дубы.

Озера Воронка, Гусильное, Рассохино

Озера Артемовских лугов – это фрагменты старицы (то есть прежнего русла) Волги. Воронка названо так из-за своей необычной формы. Вода в нем чистая и прозрачная, благодаря чему здесь обитает множество рыб, земноводных и водных беспозвоночных. В прибрежных зарослях нередко можно увидеть цаплю, выслеживающую добычу, или ондатру, строящую хатку. Живописное озеро Гусильное, окруженное полями, также является домом для множества видов растений и животных. А вот Рассохино чаще других выбирают перелетные птицы для остановок.