Патриаршие дубы, лекарственные травы, американские норки, редкие лягушки и чистейшие озера

Изучаем маршруты для хайкинга по самым красивым местам Артемовских лугов (здесь есть три официальных тропы!).
Просторные луга в окружении лесных массивов и чистейших озер между Нижним и Кстовом – редкий пример пойменных экосистем, которых не коснулись последствия создания водохранилищ на Волге. Артемовским лугам посчастливилось остаться проточными, поэтому вода здесь самоочищается и поддерживает уникальное биоразнообразие. В этих местах обитают 236 видов птиц (почти 80% от всех, что есть в регионе), более 450 видов растений (треть всех видов, произрастающих в области). Прекрасно себя чувствуют свыше 15 видов млекопитающих – от бурозубки и ежа до горностая и лося, а в воде и около нее можно встретить выхухоль, американскую норку, более десятка видов рыб и, например, краснобрюхую жерлянку (редчайшая лягушка). Под ногами – «зеленая аптека» (десятки видов лекарственных растений) и никаких гадюк (пока ни разу не попадались).
В Артемовских лугах проложены 3 тропы для самостоятельных прогулок: орнитологическая (можем встретить более 80 редких видов птиц, занесенных в Красную книгу области и России), экологическая (круговой маршрут протяженностью 3 километра) и Тропа здоровья (от слободы Подновье до квартала Столбищи на окраине Кстово). Последняя открылась в августе прошлого года и разделена на 12 участков. Весь 15-километровый маршрут можно преодолеть неспешным шагом за 4–6 часов (с собой рекомендуют взять воду, съестные припасы и надеть удобную обувь). В сухую погоду тропа полностью проходима (летом – на велосипеде, зимой – на лыжах). В период весеннего половодья, а также после очень сильных дождей некоторые участки могут быть затоплены.
Алексей Гроза
директор природно–культурного центра «Артемовские луга»
На тропе представлено все биологическое разнообразие, которое есть в Артемовских лугах. И очень примечательно, что мы проходим разные зоны: сосняки, луга, берег Волги (здесь можно увидеть интересный выход каменистых пород и широколистный лес, выросший на песчаниках). Все это позволяет путникам увидеть и осознать ценность реликтовой поймы, узнать о краснокнижных видах растений и животных, понаблюдать за цаплями, куликами, большим подорликом, например. Тропа здоровья гармонично включила в себя участок экотропы «Артемовский луг. Ковчег биоразнообразия» и орнитологический маршрут, посвященный птицам. Они только усиливают и дополняют друг друга.
Слобода Подновье
Поселение существовало уже в 16 веке и располагалось под стоящей на горе деревней Новой (отсюда и название). По одной из версий, в 1735 году здесь родился известный самоучка Иван Кулибин. В 17 веке Подновье, как и почти все окрестные деревни, находилось во владении Вознесенского Печерского мужского монастыря. С 2000 года на всю окрестность раздается звон точной копии колокола, который по преданию Иван Грозный подарил Кидекшанскому монастырю (до 17 века он относился к нижегородской обители). В качестве оброка крестьяне должны были поставлять монахам в том числе овощи. На плодородной, благодаря волжским разливам, почве выращивали цветную капусту, лук-порей, фасоль, ароматные травы и ягоды. Однако всероссийскую известность слободе принесли огурцы, засоленные внутри тыквы (князь Потемкин-Таврический, например, ежедневно приказывал подавать к своему столу свежие ананасы и соленые подновские огурцы). Рецепт держали в строжайшем секрете, который не открыли даже Екатерине II.
Пойменные дубравы и Патриаршие дубы
Эти коренные, реликтовые растения Нижегородского Поволжья столетиями выполняют водоохранную и водорегулирующую функции. Как природные сита, их мощные корни пропускают паводковые воды, оставляя взвешенное вещество и обогащая почву. Когда-то дубы покрывали значительную часть Нижегородского правобережья. Но теперь Артемовские луга – одно из немногих мест в Волжской пойме, где сохранились эти деревья. Рощи вырубали для строительных нужд (особенно после революции). Уцелевшие фрагменты остались по крутым склонам речных долин и балок, и отчасти – в долинах рек. Здесь дуб находит себе убежище от сильных морозов. Дуб – чемпион по выработке фитонцидов (летучие биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий). Также на тропе можно встретить и многовековых исполинов – так называемые Патриаршие дубы.
Озера Воронка, Гусильное, Рассохино
Озера Артемовских лугов – это фрагменты старицы (то есть прежнего русла) Волги. Воронка названо так из-за своей необычной формы. Вода в нем чистая и прозрачная, благодаря чему здесь обитает множество рыб, земноводных и водных беспозвоночных. В прибрежных зарослях нередко можно увидеть цаплю, выслеживающую добычу, или ондатру, строящую хатку. Живописное озеро Гусильное, окруженное полями, также является домом для множества видов растений и животных. А вот Рассохино чаще других выбирают перелетные птицы для остановок.
Речка Рахма
Издревле Артемовские луга славились обильными урожаями сена, богатыми рыбой озерами, бобровыми гонами, бортным лесом и удивительным разнообразием медоносных трав. На впадающей в Волгу 18-километровой реке Рахме еще в начале 17 века ставили водяные мельницы. Такое многообразие хозяйственного использования Артемовских лугов приносило немалый доход и являлось одним из важных источников развития Печерской обители. После революции 1917 года вся монастырская, церковная и частновладельческая земля перешла в собственность государства, однако промысловая, сельскохозяйственная деятельность сохранилась. Сейчас антропогенная нагрузка на Артемовские луга достигла предельного уровня, угрожая хрупкому балансу Волжской поймы.
Осинник и сосняк
Осина – так называемый «пионерный вид». Она первой появляется на вырубках, гарях и заброшенных полях. Растет быстро и помогает восстановить лесной покров, готовя почву для других, более требовательных пород. Дело в том, что опадающая листва осины быстро разлагается, обогащая почву питательными веществами и улучшая ее структуру. Заросли осины – одновременно убежище и еда. Кору охотно потребляют лоси, зайцы и другие травоядные, особенно зимой. В дуплах старых деревьев селятся дятлы, совы, мелкие млекопитающие. Кроме того, в сосновых рощицах хорошо и легко дышится – в способности насытить воздух фитонцидами сосны уступают только дубам. Лабораторные опыты доказали, что около сосны бактерии и простейшие организмы погибают в течение 10 минут.
Собачий проран
Одно из самых интересных и богатых на разнообразные формы жизни мест на берегах средней Волги. Протока длиной 2,5 километра между пологим берегом и островом зовется Собачий проран. Глубина – от 4 до 8 метров. Течение сильное, дно илистое, а суша обычно покрыта кустарниками, хотя встречаются и чистые полянки. Рыбаки ловят здесь леща, плотву, окуня, щуку, густеру и, конечно, чехонь – «волжскую селедку».
Фото: Владимир Неруш, Мария Ушакова, Ренат Пичужкин, Любовь Бахтюрина, Павел Белов, Алексей Родин, архив АНО «Артлуга»
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