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Встречайте августовский номер «Собака.ru» в Нижнем Новгороде

Посвящаем его базовым ценностям – вечной любви и семейным традициям. В фокусе – наследники креативных фамилий.

Исследователь русского культурного кода Григорий Масленников ищет свои истоки в Третьяковке (где хранятся картины прадеда – его полного тезки!). Фаундер арт-проектов Дарья Сорокина вспоминает детство в доме отца, легенды нижегородского андеграунда, а наша редакция продюсирует ее брайдал-вечеринку: во-первых, потому что свадьба – это первый шаг к новой семье (читай – продолжению династии!), а во-вторых, именно в августе на Руси всегда начинался свадебный сезон – а такие традиции мы чтим!

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