Римма Газе дразнится, Ваца пляшет со Штоколо, а Арина Авилова – одна против орков

Угадываем героев «НН.Собака.ru» на их детских новогодних фотографиях.
На одном из снимков 5-летний (!) искусствовед, городской исследователь и краевед Антон Марцев в костюме Чиполлино отдыхает с мамой после новогодней ёлки, а художница, ювелир и участница арт-резиденции «Терминала А» Арина Авилова, которая сейчас нежно любит металл и вдохновляется руинами, в костюме средневекового рыцаря разгоняет полчища орков надувным мечом – «такие были ёлки». Художница и поэтесса Соня Радостина поделилась фото, где ее с братом нарядили ангелочками – мамин хэндмэйд, между прочим, работавшей в «Доме моделей». А вот Римма Газе, культуролог, музейный педагог, наряжалась в запечатленную праздничную ночь самостоятельно (все-таки уже 7-мь), а еще она так хорошо дразнила брата, что научила его произносить звук «р». Выяснилось также, что в детстве Ваца, художница и владелица модного арт-бутика «Вацлава», водила хороводы со Штоколо (миллениалы сейчас наверняка што-то почувствовали!).
Ваца
художница
Передачу «Глаз-алмаз» я любила всей душой и, кажется, встречу со Штоколо ждала куда больше любого Деда Мороза, он был настоящей суперзвездой. Ходили мы на эти ёлки три года подряд с 2000 по 2003 год, и каждый раз на ребят на входе в зал надевали дверные звонки на ленточках. На них надо было нажимать в ключевые моменты сюжета, чтобы случалось чудо, и оно, конечно, случалось.
Ностальгию по детству 1990-х и нулевых разделяют и художники Максим Трулов и Даня Пирогов. Автор рейв-картин и реаниматор русского лубка Константин Гусев в 10 лет был хулиганом, двоечником (и поэтому не стал пионером), беззаветно влюбленным, как и положено, в отличницу (на фото – в пятнистой кофте), рядом с которой он встал для снимка на одной из школьных елок. Будущая ведущая концертов и фестивалей, историк джаза, журналист и музыкальный критик Светлана Кукина уже в 6 лет не расставалась с микрофоном, под Новый год, разумеется, тоже. А вот Екатерина Нестерец, художница и совладелица галереи «С трудностями», призналась, что «если б вы не написали, я и не вспомнила, что была маленькой».
