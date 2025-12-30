Римма Газе дразнится, Ваца пляшет со Штоколо, а Арина Авилова – одна против орков

Ностальгию по детству 1990-х и нулевых разделяют и художники Максим Трулов и Даня Пирогов. Автор рейв-картин и реаниматор русского лубка Константин Гусев в 10 лет был хулиганом, двоечником (и поэтому не стал пионером), беззаветно влюбленным, как и положено, в отличницу (на фото – в пятнистой кофте), рядом с которой он встал для снимка на одной из школьных елок. Будущая ведущая концертов и фестивалей, историк джаза, журналист и музыкальный критик Светлана Кукина уже в 6 лет не расставалась с микрофоном, под Новый год, разумеется, тоже. А вот Екатерина Нестерец, художница и совладелица галереи «С трудностями», призналась, что «если б вы не написали, я и не вспомнила, что была маленькой».