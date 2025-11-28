Лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» в номинации «Урбанистика», он берет в руки фотоаппарат (по просьбе дорогой редакции!), чтобы впервые запечатлеть на пленке сигма-вумен (и своего преподавателя!) Анну Гельфонд для ноябрьского номера журнала. Архитектор Кирилл Бросалин – о ретро-камерах, черно-белом вдохновении и жестяных картинах.
Впечатления от съемки?
Я утвердился в целостности личности и понимании себя героиней. Например, от несвойственных ей нарядов и жестов Анна Лазаревна отказалась. Благодарен, что она согласилась на предложенные мной локации: мне было важно показать ее в контексте архитектурных пространств, с их материальностью, атмосферой, которые я считаю ценными.
Цифра или пленка?
Для меня пленка! Сам момент фотографирования – еще не конечный результат. Наличие физического носителя информации – проявленной пленки – дает возможность работать с ним различными способами: оптическая печать, сканирование, архивирование.
Самое фотогеничное место в Нижнем Новгороде?
Люблю высокие берега Оки.
Любимый архитектор?
Мой коллега Вячеслав Кочкин – считаю его гением. Он автор многих благоустроенных пространств в Нижнем и Арзамасе.
Цвет или ч/б?
Использую обе пленки в зависимости от творческой задачи. Часто дублирую сцену в цвете и ч/б. Сам иногда проявляю черно-белую пленку, поэтому с ней связь как будто бы сильнее.
Где мечтаете жить?
В любом городе и поселке Нижегородской области.
Какой арт-объект поставили бы в Нижнем?
Было бы здорово, если какая-то из работ фестиваля INTERVALS однажды осталась в среде как постоянный объект. Мультимедийные объекты, интерактивные и контекстуальные, раскрывают знакомые места совсем неожиданным образом
На что любите снимать?
Я взаимодействую с очень разными камерами, поэтому фотографирование сильно различается и требует концентрации. Часто это объекты истории, промышленности и культуры XX века. Сейчас я в основном использую две камеры: одной 27 лет, другой больше пятидесяти.
Какое произведение искусства мечтаете иметь?
Картину петербургской художницы Марии Катьяновой «Город N». Она написана на жести акрилом и свинцом.
Текст: Сергей Костенко
Фото: Анна Гагарина
