КИРИЛЛ БРОСАЛИН

Впечатления от съемки?

Я утвердился в целостности личности и понимании себя героиней. Например, от несвойственных ей нарядов и жестов Анна Лазаревна отказалась. Благодарен, что она согласилась на предложенные мной локации: мне было важно показать ее в контексте архитектурных пространств, с их материальностью, атмосферой, которые я считаю ценными.

Цифра или пленка?

Для меня пленка! Сам момент фотографирования – еще не конечный результат. Наличие физического носителя информации – проявленной пленки – дает возможность работать с ним различными способами: оптическая печать, сканирование, архивирование.

Самое фотогеничное место в Нижнем Новгороде?

Люблю высокие берега Оки.

Любимый архитектор?

Мой коллега Вячеслав Кочкин – считаю его гением. Он автор многих благоустроенных пространств в Нижнем и Арзамасе.

Цвет или ч/б?

Использую обе пленки в зависимости от творческой задачи. Часто дублирую сцену в цвете и ч/б. Сам иногда проявляю черно-белую пленку, поэтому с ней связь как будто бы сильнее.

Где мечтаете жить?

В любом городе и поселке Нижегородской области.

Какой арт-объект поставили бы в Нижнем?

Было бы здорово, если какая-то из работ фестиваля INTERVALS однажды осталась в среде как постоянный объект. Мультимедийные объекты, интерактивные и контекстуальные, раскрывают знакомые места совсем неожиданным образом

На что любите снимать?

Я взаимодействую с очень разными камерами, поэтому фотографирование сильно различается и требует концентрации. Часто это объекты истории, промышленности и культуры XX века. Сейчас я в основном использую две камеры: одной 27 лет, другой больше пятидесяти.

Какое произведение искусства мечтаете иметь?

Картину петербургской художницы Марии Катьяновой «Город N». Она написана на жести акрилом и свинцом.