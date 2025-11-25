«Важно, когда проектированию сопутствует легенда – историческая, литературная, научная»

В последние годы в Нижнем Новгороде для отдельных улиц и районов разрабатываются единые правила оформления городской среды – дизайн-коды. Может, пора придумать такой код для всего города?

Специально вопросами дизайн-кода я не занимаюсь, но, мне кажется, само это понятие ни в коей мере не может относиться к такому крупнейшему городу, как Нижний Новгород. Он состоит из отдельных историко-культурных территорий: кремль, Верхне-Волжская набережная, Александровский сад, Соцгород Автозавода, Щелоковский хутор, Нижегородская ярмарка – все это абсолютно разные места со своими характеристиками, закономерностями развития, природными, архитектурно-художественными и социальными особенностями.

А если вести речь о характерных узнаваемых деталях, на первый взгляд небольших, – скажем, номерах домов? Например, в Москве они типовые бело-синие, хотя сам город очень разнообразен в стилистическом плане.

Я приведу другой пример – Арзамас: единый дизайн-код там действует только для центра города, на улице Гостиный ряд все вывески и нумерация домов адресуют к ретростилистике начала XX века. Но дизайн-код не может работать отдельно от всего остального, он соподчинен другим подходам к организации архитектурной среды: в Арзамасе прошла глобальная реставрация объектов культурного наследия, выполнено благоустройство общественных пространств, по-новому была организована работа общественного транспорта – и только в единстве все это заработало. Для меня это более широкий вопрос – я бы говорила не о дизайн-коде, а о коде места, духе места, гении места.

Гений места – что-то из римской мифологии. Эту тему, кстати, обыграл Петр Вайль в своей одноименной книге: как среда обитания, genius loci, связана с интеллектуальной, духовной, эмоциональной стороной нашей жизни.

Вайль тут был не первым, теоретики архитектуры обращались к этому понятию весь XX век, оно встречается и у норвежского архитектора Кристиана Норберг-Шульца, и у академика РААСН Андрея Владимировича Иконникова. Про гений места вспоминают, когда говорят об идентичности городской среды. А ее, кстати, очень легко утратить. На прошлой неделе я была в Санкт-Петербурге, шла по набережной Фонтанки и неожиданно увидела, что сфинксов у Египетского моста увезли на реставрацию – и обаяние исторического места сразу пропало! Или близкий нам и совсем другой пример – улица Ковалихинская. Там использован микрорайонный принцип застройки крупнопанельными домами, «дизайн-код» которых – нарезка панелей «на комнату». И вот недавно дома 47 и 49 отремонтировали, утеплили (что, безусловно, хорошо!) и облицевали, причем по-разному: один под кирпич, другой под штукатурку, они сразу оторвались от своих собратьев – идентичность среды ушла.

Но ведь сейчас постоянно перестраивают дома, особенно их первые этажи. Это необходимо городу: надо же где-то размещать мелкий бизнес – магазины, салоны.

Вы не совсем точно используете слово «сейчас»: приспособление объектов для современного использования – очень старый и очень естественный процесс. Всю историю архитектуры можно представить как ряд таких приспособлений. Архитектурное произведение переживает и своего автора, и заказчика, а домам надо уцелеть, остаться востребованными. Любая перестройка неизбежно меняет среду, поэтому ею должны заниматься профессионалы: архитектор проектирует, потом проект должен пройти согласование – только тогда все получится хорошо.