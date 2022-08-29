Первоклассники бесплатно погуляют по «Лимпопо»

Акция пройдет не только для тех, кто готовится пойти в первый класс. Сюрпризы готовятся и для других гостей зоопарка. Так, нижегородцы поучаствуют в тематическом кормлении животных: орангутангов, белоруких гиббонов и лемуров.

Напомним, в нижегородском зоопарке «Лимпопо» пополнение. У шести пар появились детеныши. К примеру, родителями стали арктические волки Норд и Астра. На свет появились две волчицы. У антилоп гарна -— Марселя и Луны — родился детеныш. Рождения малыша в зоопарке ждали несколько лет, так как эти животные очень осторожны и пугливы.







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Фото: группа зоопарка «ВКонтакте»