В нижегородском зоопарке «Лимпопо» пополнение. У шести пар появились детеныши

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» родителями стали шесть пар животных. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Родителями стали арктические волки Норд и Астра. На свет появились две волчицы. У антилоп гарна -— Марселя и Луны — родился детеныш. Рождения малыша в зоопарке ждали несколько лет, так как эти животные очень осторожны и пугливы.
Японские журавли — Иваки и Футо — стали родителями во второй раз. У них появились на свет два журавленка. Кроме того, камерунская коза Булка родила двоих козлят — мальчика и девочку. Самка северного оленя Янга родила одного олененка-девочку.
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Фото:зоопарк «Лимпопо»
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