18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» пополнение. У шести пар появились детеныши

Поделиться:

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» родителями стали шесть пар животных. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

 

Родителями стали арктические волки Норд и Астра. На свет появились две волчицы. У антилоп гарна -— Марселя и Луны — родился детеныш. Рождения малыша в зоопарке ждали несколько лет, так как эти животные очень осторожны и пугливы.

Японские журавли — Иваки и Футо — стали родителями во второй раз. У них появились на свет два журавленка. Кроме того, камерунская коза Булка родила двоих козлят — мальчика и девочку. Самка северного оленя Янга родила одного олененка-девочку.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото:зоопарк «Лимпопо»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: