Прогнозы погоды на День города в Нижнем. Спойлер: в этот раз без дождей!

Прямо сейчас над Нижегородской областью развернулся мощный малоподвижный антициклон с обширной безоблачной зоной. Благодаря этому в регион не смогут пробиться дождевые облака, и осадков пока не ожидается.

Так, все выходные в областном центре будет стоять солнечная малооблачная погода.

Сегодня, 19 августа, будет тепло, а столбики термометров поднимутся от +16 до +22 градусов, после обеда разогреет до +24 градусов. Ветер подует с востока, а отдельные его порывы достигнут 6,7 метра в секунду.

В субботу, 20 августа, температура воздуха днем достигнет +25 градусов, а к ночи будет свежее, так как столбики термометров будут колебаться от +14 до +18 градусов. Никаких осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 21 августа, утром разогреет до +24 градусов, а днем показатели термометров вновь поднимутся до +27 градусов. В ночное время столбики термометров покажут до +17 градусов.

А узнать подробную программу празднования 801-летнего юбилея Нижнего Новгорода можно по здесь.





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