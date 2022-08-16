День города в Нижнем Новгороде: куда пойти, чем заняться и где праздновать

Нижнему совсем скоро — 801! 20 августа город будет утопать в атмосфере праздника и веселья. Предлагаем вам присоединиться, а мы публикуем подробную программу: звездные хедлайнеры, концерты, салют, шоу дронов и лазеров. Пропустить нельзя!
фото — Telegram-канал ИРГСНО
Выступление звездных хедлайнеров пройдут в каждом районе города:
- Ленинский район — Дискотека Авария (к/т «Россия»)
- Канавинский район — Трофим (парк имени 1 мая)
- Приокский район — Dabro (парк «Швейцария»)
- Сормовский район — Gayazovs Brothers (площадь Буревестника)
- Московский район — Город 312 (ФОК «Юность»)
- Советский район — Ирина Дубцова (ТРЦ «Жар-птица»)
- Автозаводский район — Чайф (площадь напротив главной проходной ГАЗа)
- Нижегородский район — Artik & Asti (пл. Минина и Пожарского)
В Советском, Ленинском, Московском, Автозаводском, Сормовском и Нижегородском районах запустят салют, а в Канавинском районе — лазерное шоу. В Автозаводском покажут шоу дронов.
Какие еще мероприятия можно посетить 20 августа:
- Фестиваль «Маршрут вдохновения» — проведут лекции и паблик-токи о полетах и космосе, мастер-классы, а также шествие «Маршрут вдохновения»;
- «Парусная регата – 2022» — станет самым масштабным мероприятием парусного сообщества в столице Приволжья. В программе – парад парусов, шоу флайбордистов, кайтсерферов и гидрофойлистов, вечернее шоу «Волжский вальс»;
- «Гастрономическую Рождественскую» проведут совместно с проектом Ассоциации рестораторов Нижегородской области — фестивалем «Вилка и Стрелка». 20 августа пройдет акция «День Макарон». Атлеты, принимающие участие в забеге на марафонскую дистанцию «Марафон 800», смогут посетить специальную гастрозону;
- Специальный забег на набережной Федоровского. В нем смогут принять участие только зарегистрированные участники «Марафона 800» по стартовым номерам;
- Фестиваль оркестров — стартует с 30-минутных концертов на Большой Покровской, а финальной точкой парада станет площадь Минина и Пожарского;
- Фестиваль «Ярмарочное веселье. Господский променад» Всех гостей Нижегородской ярмарки ждет погружение в атмосферу купеческих и дворянских развлечений ярмарочной площади. Вход свободный.
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