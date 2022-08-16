День города в Нижнем Новгороде: куда пойти, чем заняться и где праздновать

Нижнему совсем скоро — 801! 20 августа город будет утопать в атмосфере праздника и веселья. Предлагаем вам присоединиться, а мы публикуем подробную программу: звездные хедлайнеры, концерты, салют, шоу дронов и лазеров. Пропустить нельзя!