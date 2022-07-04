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Стало известно, когда в Нижний вернутся скоростные «Сапсаны»

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В Нижегородскую область вернутся скоростные поезда «Сапсан» после ремонта ж/д путей. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на начальника дирекции скоростного сообщения Антона Петрова.

 

С 1 июня «Сапсаны», которые курсировали между Нижним Новгородом, Москвой и Петербургом, заменили на «Ласточки». Это временные перестановки в расписании.

Так, «Сапсаны» вернутся к работе после завершения ремонта железной дороги на участке Москва — Каланчевская — Москва — Курская.

Напомним, 1 июля первая «Ласточка» отправилась из Нижнего Новгорода в Киров.



 

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Фото: alenka2194 / Shutterstock.com

 

 

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