Из Нижнего Новгорода отправится первая «Ласточка» в Киров

1 июля из Нижнего Новгорода в Киров отправится первая скоростная «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.
Поезд будет курсировать ежедневно. В составе скоростного поезда пять вагонов, выезд запланирован на 17:52, а в пути поезд будет — пять часов. Остановки предусмотрены на станциях Шахунья и Котельнич-1, еще одна добавлена на станции Урень.
Для комфорта пассажиров вагоны оборудованы системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетками, специальными площадками для багажа, экологически чистыми уборными.
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Фото: сообщество поезда «ВКонтакте»
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