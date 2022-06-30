Из Нижнего Новгорода отправится первая «Ласточка» в Киров

Поезд будет курсировать ежедневно. В составе скоростного поезда пять вагонов, выезд запланирован на 17:52, а в пути поезд будет — пять часов. Остановки предусмотрены на станциях Шахунья и Котельнич-1, еще одна добавлена на станции Урень.

Для комфорта пассажиров вагоны оборудованы системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха, розетками, специальными площадками для багажа, экологически чистыми уборными.





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Фото: сообщество поезда «ВКонтакте»