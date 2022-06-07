Смотровая площадка у Нижегородского кремля открыта! Полюбоваться городом можно у Северной башни

Так, смотровая площадка открывает нижегородцам и гостям города один из лучших видов на Стрелку и нижегородские закаты.

Стоит заметить, что работы по устройству склона продолжаются. Строители завершают работы, они продвигаются довольно быстро.

Напомним, в Нижегородском кремле высадили около 30 тысяч тюльпанов. Там высажены махровые ранние, лилиецветные, махровые поздние тюльпаны, их цветение происходит в мае-июне.

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Фото: Telegram-канал «Спасибо, Нижний!»