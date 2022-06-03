18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Нижегородский кремль украсили около 30 тысяч тюльпанов

Поделиться:

В Нижегородском кремле высадили около 30 тысяч тюльпанов. Оформлением пространства занимались ландшафтные архитекторы ГБУ НО «Нижегородский кремль».

 

В 2022 году на территории Кремля высажены махровые ранние, лилиецветные, махровые поздние тюльпаны, их цветение происходит в мае-июне.

«Из-за масштабных реставрационных работ Нижегородский кремль был закрыт для экскурсий и прогулок все лето 2021 года. За этот срок нам удалось благоустроить 18 из 22,7 гектара на территории крепости. Это лето в Кремле будет насыщено новыми интересными событиями — выставками, фестивалями и многим другим», — сказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

На Центральной площади Кремля можно увидеть бордюрную посадку. Здесь растут ранние и поздние махровые тюльпаны с плавным переходом цвета от молочного до розового. Так, тюльпаны у площади Вечного огня отличаются разной высотой — белые «Триумф» Albatros и красные, ранние махровые сорта Pamplona.

Прогулки по Нижегородскому кремлю доступны в летний период ежедневно с 6:00 и до полуночи.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: