18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Верхне-Печерскую улицу закроют на 5(!) месяцев

Поделиться:

В Нижнем Новгороде на пять месяцев закроют Верхне-Печерскую улицу.

 

На участке проведут капитальный ремонт дороги напротив дома №9. Подрядчиком выступает «КапДорСтрой-НН». Дорога будет закрыта для проезда с 25 мая по 1 ноября.

Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской мэрии.

Напомним, в Нижнем Новгороде завершают строительство пассажирской подвесной канатной дороги. Строительство подходит к завершающей стадии. На данный момент осталось выполнить мероприятия по инженерной защите склона.




 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: pixabay

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: