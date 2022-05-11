Верхне-Печерскую улицу закроют на 5(!) месяцев

На участке проведут капитальный ремонт дороги напротив дома №9. Подрядчиком выступает «КапДорСтрой-НН». Дорога будет закрыта для проезда с 25 мая по 1 ноября.

Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской мэрии.

Напомним, в Нижнем Новгороде завершают строительство пассажирской подвесной канатной дороги. Строительство подходит к завершающей стадии. На данный момент осталось выполнить мероприятия по инженерной защите склона.









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Фото: pixabay