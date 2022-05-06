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В Нижнем Новгороде завершают строительство пассажирской подвесной канатной дороги

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Строительство пассажирской подвесной канатной дороги для комплекса трамплинов подходит к завершающей стадии. На данный момент осталось выполнить мероприятия по инженерной защите склона. Так, «канатка» будет сдана в эксплуатацию во II квартале 2022 года.

 

Канатный пассажирский подъемник соединит набережную Гребного канала и площадь Сенную. В составе подъемника — 37 двухместных подвесных кресел.

Сейчас сроки работы подъемника неизвестны, дату определит компания, которая станет эксплуатировать объект. Она же определит стоимость поездки.

Так, лыжный трамплин К-60 возвели в марте 2020 года. В составе комплекса – лыжня трамплина, административно-бытовое здание, помещения для охраны, камера хранения, судейская и тренерская трибуны.


 

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Фото: news.myseldon.com

 

 

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