В Нижнем Новгороде завершают строительство пассажирской подвесной канатной дороги

Строительство пассажирской подвесной канатной дороги для комплекса трамплинов подходит к завершающей стадии. На данный момент осталось выполнить мероприятия по инженерной защите склона. Так, «канатка» будет сдана в эксплуатацию во II квартале 2022 года.
Канатный пассажирский подъемник соединит набережную Гребного канала и площадь Сенную. В составе подъемника — 37 двухместных подвесных кресел.
Сейчас сроки работы подъемника неизвестны, дату определит компания, которая станет эксплуатировать объект. Она же определит стоимость поездки.
Так, лыжный трамплин К-60 возвели в марте 2020 года. В составе комплекса – лыжня трамплина, административно-бытовое здание, помещения для охраны, камера хранения, судейская и тренерская трибуны.
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Фото: news.myseldon.com
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