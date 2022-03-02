В Нижнем запретят остановку и стоянку транспортных средств на улицах Героя Попова и Баумана

Изменения в организации дорожного движения вводятся для увеличения пропускной способности улиц и обеспечения безопасности дорожного движения

«Остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена на участках улиц Баумана и Героя Попова с правой стороны по ходу движения транспорта от улицы Памирской в сторону улицы Новикова-Прибоя», — отметили специалисты городского департамента.

Напомним, в 2022 году на территории Нижегородской области создадут интеллектуальную транспортную систему. На это потратят больше 300 миллионов рублей.





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Фото: обложка — Никита Духник