В Нижнем создадут интеллектуальную транспортную систему. Ее стоимость 300 миллионов рублей

Интеллектуальная транспортная система должна увеличить пропускную способность дорог на 15% и снизить аварийность на дорогах на 25%.

Так, в планах модернизировать светофоры, создать единую платформу управления транспортной системой и ситуационный центр по управлению транспортной системой. Он будет управлять службами транспортного комплекса города, регулировать дорожно-транспортную обстановку и корректировать работу светофоров и организовывать выделенные полосы.

Кроме того, в 2021 уже было закуплено серверное оборудование для центра обработки данных и управления транспортными системами.

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