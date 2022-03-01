В Нижнем создадут интеллектуальную транспортную систему. Ее стоимость 300 миллионов рублей

В 2022 году на территории Нижегородской области создадут интеллектуальную транспортную систему. На это потратят больше 300 миллионов рублей. Из федерального бюджета направят — 259,4 миллионов рублей, а из регионального 45,9 миллионов.
автор фото — Никита Духник
Интеллектуальная транспортная система должна увеличить пропускную способность дорог на 15% и снизить аварийность на дорогах на 25%.
Так, в планах модернизировать светофоры, создать единую платформу управления транспортной системой и ситуационный центр по управлению транспортной системой. Он будет управлять службами транспортного комплекса города, регулировать дорожно-транспортную обстановку и корректировать работу светофоров и организовывать выделенные полосы.
Кроме того, в 2021 уже было закуплено серверное оборудование для центра обработки данных и управления транспортными системами.
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