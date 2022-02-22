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Нижегородцы сдвинули 610-тонный кран. Это новый мировой рекорд!

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21 февраля на Нижегородской ГЭС 40 атлетов поставили мировой рекорд, сдвинув 610-тонный грузовой кран. Об этом сообщает пресс-служба станции.

 

40 нижегородцев из всемирной богатырской лиги «Сильнейшая нация Мира» за 27 секунд сдвинули гигантский кран на 6,9 метров.

Напомним, ранее нижегородец Влад Повеликин преодолел дистанцию в 13 000 километров на велосипеде — он доехал от Нижнего Новгорода до Владивостока! 7 декабря 2021 года он завершил свое одиночное путешествие.


 

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