Нижегородцы сдвинули 610-тонный кран. Это новый мировой рекорд!

40 нижегородцев из всемирной богатырской лиги «Сильнейшая нация Мира» за 27 секунд сдвинули гигантский кран на 6,9 метров.

Напомним, ранее нижегородец Влад Повеликин преодолел дистанцию в 13 000 километров на велосипеде — он доехал от Нижнего Новгорода до Владивостока! 7 декабря 2021 года он завершил свое одиночное путешествие.





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