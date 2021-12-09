Нижегородец преодолел 13 000 километров на велосипеде. Он добрался до Владивостока за семь месяцев

Нижегородец Влад Повеликин преодолел дистанцию в 13 000 километров на велосипеде — он доехал от Нижнего Новгорода до Владивостока! 7 декабря 2021 года он завершил свое одиночное путешествие.
Нижегородец отправился в путешествие 1 июня, а к финальной точке добрался только 7 декабря — спустя 7(!) месяцев. Влад преодолел 13 300 километров.
О своем путешествии на велосипеде через всю Россию он рассказывал в своем блоге в Instagram, куда выкладывал фотографии из множества городов, которые он проезжал: Йошкар-Ола, Ижевск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Горно-Алтайск, Абакан, Иркутск, Улан-Удэ и другие.
С собой велосипедист взял только самое необходимое: минимальный набор экипировки, спальник, термос. Ночевать приходилось в самых экстремальных условия, к примеру, прямо на бетоне в -20 градусов по Цельсию, разложив спальник.
«Внутри просто спокойствие, тихая радость. Я помню это чувство — оно было таким же на старте, когда я выехал в первый день. Я понимал, что приеду сюда. Все, край земли. Дальше уже ехать некуда. Можно еще на остров Русский, и все. Цель достигнута. Но это не конец путешествия, это лишь первая глава в книге моей жизни», — рассказывает Влад Повеликин.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.