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Фото дня: замерзший ледяной водопад образовался в парке «Швейцария»

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В Нижнем Новгороде в урочище Слуда в парке «Швейцария» нижегородцы обнаружили необычное природное явление — ледяной водопад. Рассказываем о точных координатах места.

 

Тревел-блогер Ольга Куренкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте изображения ледяного водопада. Необычное природное явления можно найти в парке «Швейцария» в урочище Слуда.

Почему образовался замерзший водопад?

В теплое время года по каменной кладке подпорной стены бывшей железной дороги текут грунтовые воды. Зимой на этом месте появляются водопады из сосулек и ледяные наросты. Сейчас под большим слоем льда можно заметить, как течет вода.

Координаты места — 56.280732, 43.970749. До места можно добраться на машине, но лучше оставить транспорт за 200 метров до водопада, чтобы не застрять на заснеженной дороге.

 

 

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Фото: Instagram Ольга Куренкова

 

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