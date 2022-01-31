Фото дня: замерзший ледяной водопад образовался в парке «Швейцария»

Тревел-блогер Ольга Куренкова опубликовала в своем Instagram-аккаунте изображения ледяного водопада. Необычное природное явления можно найти в парке «Швейцария» в урочище Слуда.

Почему образовался замерзший водопад?

В теплое время года по каменной кладке подпорной стены бывшей железной дороги текут грунтовые воды. Зимой на этом месте появляются водопады из сосулек и ледяные наросты. Сейчас под большим слоем льда можно заметить, как течет вода.

Координаты места — 56.280732, 43.970749. До места можно добраться на машине, но лучше оставить транспорт за 200 метров до водопада, чтобы не застрять на заснеженной дороге.

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Фото: Instagram Ольга Куренкова