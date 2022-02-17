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Копия железной дороги в огороде нижегородца вошла в энциклопедию народных арт-объектов России

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Нижегородец Павел Саичев построил у себя на участке маленькую копию железной дороги. Поезд вошел в энциклопедию народных арт-объектов России. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру».

 

В энциклопедию вошли 85 необычных арт-объектов из 85 регионов России. Каждый из желающих может посмотреть фотографию необычных объектов, узнать историю их создания и их координаты, что из можно было найти.

Из Нижегородской области самым выдающимся арт-объектом стал «Поезд в городе».

Железную дорогу создал у себя на участке нижегородец Павел Саичев. В своем саду он сделал дорожную сеть, по которой ходят паровоз, тепловоз, снегоуборочная машина, сапсан и другие.

Напомним, ранее маленькая копия железной дороги в огороде нижегородца участвовала в конкурсе на звание лучшего арт-объекта России.




 

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