Маленькая копия железной дороги в огороде нижегородца может стать лучшим арт-объектом России

«Поезд в огороде» примет участие во всероссийском конкурсе самых необычных объектов страны. С 23 по 29 ноября нижегородский арт-объект поборется в онлайн-голосовании за выход в финал.

Железную дорогу создал у себя на участке нижегородец Павел Саичев. В своем саду он сделал дорожную сеть, по которой ходят паровоз, тепловоз, снегоуборочная машина, сапсан и другие.

«Мы хотим привлечь внимание к арт-объектам и достопримечательностям, которые не встретишь в путеводителях. А еще рассказать о людях, которые стояли за их созданием, и показать, сколько разных умельцев живёт в нашей стране», — отмечают организаторы.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.