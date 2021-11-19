Маленькая копия железной дороги в огороде нижегородца может стать лучшим арт-объектом России

Нижегородец Павел Саичев построил у себя на участке маленькую копию железной дороги. Поезд вошел в список 85 народных арт-объектов России, который составлен сервисом Туту.ру. С 23 по 29 ноября пройдет онлайн-голосование, победитель которого выйдет в финал. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
«Поезд в огороде» примет участие во всероссийском конкурсе самых необычных объектов страны. С 23 по 29 ноября нижегородский арт-объект поборется в онлайн-голосовании за выход в финал.
Железную дорогу создал у себя на участке нижегородец Павел Саичев. В своем саду он сделал дорожную сеть, по которой ходят паровоз, тепловоз, снегоуборочная машина, сапсан и другие.
«Мы хотим привлечь внимание к арт-объектам и достопримечательностям, которые не встретишь в путеводителях. А еще рассказать о людях, которые стояли за их созданием, и показать, сколько разных умельцев живёт в нашей стране», — отмечают организаторы.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.