Ботник семеновского мастера выставлен на экспозиции в Дании

В Дании проходит тематическая экспозиция, на которой выставлен уникальный экспонат мастера из Семенова и лауреата премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Михаила Напылова.
В 2021 году датский исследователь и потомок викингов Томас Франк совершил невероятную экспедицию. Он решил повторить путь викингов и в конце лета 2021 года отправился в путешествие из деревни Аристово Нижегородской области на лодке, созданной семеновским мастером по старинным технологиям из цельного ствола дерева. Этот ботник Михаила Напылова сейчас выставлен на крупнейшей в мире тематической выставке в Дании.
Материал от «НН.Собака.ru» о Волжской экспедиции историка и потомка викингов Томаса Франка «из варяг в хазары» на осиновой лодке-долбленке, можно прочитать здесь.
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Фото: архив организаторов
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