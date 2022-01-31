Ботник семеновского мастера выставлен на экспозиции в Дании

В 2021 году датский исследователь и потомок викингов Томас Франк совершил невероятную экспедицию. Он решил повторить путь викингов и в конце лета 2021 года отправился в путешествие из деревни Аристово Нижегородской области на лодке, созданной семеновским мастером по старинным технологиям из цельного ствола дерева. Этот ботник Михаила Напылова сейчас выставлен на крупнейшей в мире тематической выставке в Дании.

Материал от «НН.Собака.ru» о Волжской экспедиции историка и потомка викингов Томаса Франка «из варяг в хазары» на осиновой лодке-долбленке, можно прочитать здесь.

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Фото: архив организаторов