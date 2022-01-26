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В Нижегородской области построят медовую ферму. На это потратят 50 миллионов

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В 2022 году в Нижегородской области (в поселке Буревестник) построят медовые склады и цехи. Строительство комплекса оценивается в 50 миллионов рублей. Об сообщает региональный Минсельхоз.

 

Предприятие площадью 1200 квадратных метров начали строить еще в 2021 году. В здании создадут — склад, камеры разогрева, пункт слива меда с бочек и фильтрации, баки смешивания и камеры тонкой фильтрации и разлива.

Часть средств для строительства — 7 миллионов — передал нижегородский Фонд поддержки агропромышленности в виде льготного займа.

«В настоящее время заключены договоры на поставки 500 тонн меда в европейские страны, первые партии мы отправим уже этой весной», — рассказал фермер Алексей Тараканов.

На начальном этапе планируется производить 1 тысячу тонн готового продукта с перспективой выхода на 5 тысяч тонн до 2024 года.

Напомним, в столице Приволжья планируют построить биатлонный комплекс. Сейчас региональные власти ищут участок для строительства нового спортивного объекта.

 

 

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Фото: pexels

 

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