В Нижегородской области построят медовую ферму. На это потратят 50 миллионов

Предприятие площадью 1200 квадратных метров начали строить еще в 2021 году. В здании создадут — склад, камеры разогрева, пункт слива меда с бочек и фильтрации, баки смешивания и камеры тонкой фильтрации и разлива.

Часть средств для строительства — 7 миллионов — передал нижегородский Фонд поддержки агропромышленности в виде льготного займа.

«В настоящее время заключены договоры на поставки 500 тонн меда в европейские страны, первые партии мы отправим уже этой весной», — рассказал фермер Алексей Тараканов.

На начальном этапе планируется производить 1 тысячу тонн готового продукта с перспективой выхода на 5 тысяч тонн до 2024 года.

Напомним, в столице Приволжья планируют построить биатлонный комплекс. Сейчас региональные власти ищут участок для строительства нового спортивного объекта.

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Фото: pexels